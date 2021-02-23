Son dakika haberi... Çanakkale'de çalınan 6 koyun bulunup, sahibine teslim edildi

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bağlı Naldöken köyünden 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bağlı Naldöken köyünden 6 koyunu çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Koyunlar sahibine teslim edildi.

Naldöken köyünde yaşayan N.B.'ye ait 6 koyunun çalındığı ihbarı üzerine Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheli E.Ş. ve T.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları küçükbaş hayvanlar da bulunarak, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ