Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

18.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:14
Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Evciler köyünde son günlerde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Kurul, hastalığın yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyün, bugün saat 12.00'den itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları durdurdu. Köyde her türlü kültürel ve sosyal etkinlikler de 28 Ocak gününe kadar yapılamayacak.


Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberi! Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih DALDAL

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