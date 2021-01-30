Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
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Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

30.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:29
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 4'üncü gününde devam ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 4'üncü gününde devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Dün yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı. Ancak araç içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları hava kararıncaya kadar devam etti. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor. 

Aralıklarla yağışın etkili olduğu bölgede, Kızılay ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, arama yapan ekiplere destek oluyor. 


Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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