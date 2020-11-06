Son dakika haberi... Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
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Son dakika haberi... Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

06.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:34
Son dakika haberi... Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

Çanakkale'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce Yenice ilçesinde gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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