Son dakika haberi... Çanakkale'de aranan FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
06.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:34
Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
Çanakkale'de aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Yenice ilçesinde gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel