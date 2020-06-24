Son dakika haberi: Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu

Son dakika haberi: Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu Camiler 5 vakit cemaate açıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu.

24.06.2020 06:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:49

Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu

Camiler 5 vakit cemaate açıldı

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.

Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler

Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak

evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.

Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı

Namaz önce Kur'an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.

Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.

Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, "Çok heyecanlıyız, Allah'a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk" dedi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, "Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız" diye konuştu.

Son dakika haberi: Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat Haber
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu Haber
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı Haber
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Kiraz yemeye gelen ayının macerası tel örgülerde son buldu
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Camiler 3 ay sonra tekrar ibadete açıldı, vatandaşlar Eyüp Sultan'a koştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 07:22:42. #1.14#
title