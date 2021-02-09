Son dakika haberi... Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı
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Son dakika haberi... Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı

09.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:09
Son dakika haberi... Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangında, ev olarak kullanılan konteyner kullanılmaz hale geldi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangında, ev olarak kullanılan konteyner kullanılmaz hale geldi. 

Karasu ilçesine bağlı Akkum Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında Nurettin Kuş, ev olarak kullandığı konteynerde çamaşır makinesini çalıştırıldıktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra çamaşır makinesi alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek konteynerin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Nurettin Kuş bir evde olan her şeyin konteynerinde olduğunu, ancak hepsinin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.


Son dakika haberi... Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı
Son dakika haberi... Çamaşır makinesinden çıkan yangında konteyner yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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