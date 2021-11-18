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Son dakika haberi! Çalıştığı hastanenin bahçesinde aracın altında kalan kadın öldü

Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Çalıştığı hastanenin bahçesinde aracın altında kalan kadın öldü

Son dakika haberleri: IĞDIR'da hastanede temizlik işçisi olarak görev yapan 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz (57) geri manevra yapan kargo aracının altında kaldı.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - IĞDIR'da hastanede temizlik işçisi olarak görev yapan 5 çocuk annesi Aysel Akdeniz (57) geri manevra yapan kargo aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastanede 14 yıldan beri temizlik işçisi olarak çalışan Aysel Akdeniz, bahçede çalışırken geri manevre yapan plakası ve öğrenilemeyen kargo aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Akdeniz, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Akdeniz'in yarından itibaren izin kullanmak için hastane yönetimine müracaat ettiği öğrenildi.


- Iğdır

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Demirören Haber Ajansı / Özkan Aydın - Son Dakika Haberleri

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