Son dakika haberi... Çaldığı tüpü bayiye sattı; hırsızlık ve kaçma anı kamerada

SAKARYA (DHA) - SİNOP'ta, park halindeki kamyonetten mutfak tüpü çalıp, bayiye giderek iade ettiğini söyleyerek parasını alan S.C., aynı yöntemi yine uygulayınca iş yeri çalışanları peşine düştü ancak yakalayamadı. S.C.'nin hırsızlık ve kovalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Şüpheli S.C., park halindeki kamyonetten 1 mutfak tüpü çaldı. S.C. eliyle taşıdığı tüpü, yakındaki tüp bayisine götürüp, çalışana iade etmek istediğini söyledi. Bayideki Nagihan Taban, S.C.'ye ücretini ödeyip, tüpü geri aldı. S.C. bir süre sonra yine araçtan çaldığı bir başka tüpü, yeniden bayiye giderek iade etti Bu arada kamyonetin sürücüsü Murat Türkeri, tüplerin çalındığını fark ederek durumu bayiye bildirdi. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları S.C.'nin peşine düştü ancak yakalayamadı. Çalışanlar polise haber verdi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.