Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracına defalarca ateş açılan Karademir, bacağından yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giderken kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı - Haberler Magazin
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