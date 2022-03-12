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Son dakika haberi! Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

Son dakika haberler... Bursa'da iki gündür yoğun ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışında trafik polislerinin mücadelesi vatandaşlar tarafından takdir topladı.

BURSA (İHA) - Bursa'da iki gündür yoğun ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışında trafik polislerinin mücadelesi vatandaşlar tarafından takdir topladı. Ana ve ara arterlerde görev yapan trafik ekipleri yolda kalan sürücülerin imdadına yetişti.

Gece gündüz Bursa'nın ana yolları, caddeleri ve bazı sokaklarında nöbet tutan ekipler kapanan yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşarken, kar küreme ve tuzlama araçlarının koordinesinde büyük bir rol alıyor.

Çoğunluğu dikkatsiz sürücü ve kış lastiği olmayan araçların sebep olduğu aksaklıklara müdahale eden ekipler; trafiğin açılması için ise canla başla çalışıyor. Yolda kalan araçları ittiren ve sürücülere yardımcı olan ekipler vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor. - BURSA

Son dakika haberi! Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

Son dakika haberi! Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

Son dakika haberi! Bursa'da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa, kar, 3. Sayfa, Haberler

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