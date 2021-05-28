Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
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Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı 'Mahalleye Ayılar indi' anonsu polisi harekete geçirdi.

Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı

'Mahalleye Ayılar indi' anonsu polisi harekete geçirdi.

BURSA - Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay saat 22.30 sularında merkez ilçe Yıldırım'a bağlı Fidyekızık mahallesi 6.Şahin sokakta meydana geldi.

Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü.

Meraklı mahallesi yaşlısı genci Ayıyı merak ederek sokağa döktü polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi.

Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.

Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı
Bursa'da polis ve mahalleli her yerde 'Ayı' aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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