Son dakika haberi! Bursa'da "korkuluk" hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da bir iş yerinin önündeki kaldırıma, özellikle yaşlıların tutunarak rahat geçmesi için yapılan korkuluğun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde turizm işletmesi bulunan Uğur Yılmaz'ın iş yerinin önündeki alüminyum korkuluk çalındı.

Gece meydana gelen olayı sabah iş yerini açtığında fark eden Yılmaz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, dükkanının önüne gelen 2 kişinin korkuluğu söküp götürdüğünü gören Yılmaz, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyor.

Uğur Yılmaz, AA muhabirine, iş yerinin önüne 5-6 yıl önce dekor amaçlı çevre düzenlemesi yaptırdığını söyledi.

Burada hem güzel bir görüntü oluştuğunu hem de yaşlıların korkuluğa tutunarak rahatlıkla geçebildiğini Yılmaz, "Pazartesi işe geldiğimde korkuluk yoktu. Kamera kayıtlarını incelediğimde pazar sabahı 2 kişinin korkulukları söküp aldığı görülüyor. Bunu satmaya kalksalar 50-100 lira. Eğer ki buna ihtiyacı varsa gelseydi, bu parayı ben verirdim. Şimdi bunu yeniden 2-3 bin liraya yaptıracağım. Yazık günah." diye konuştu.

Yılmaz, hırsızlıkla ilgili polise şikayette bulunacağını sözlerine ekledi.