Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BURSA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen ve ekiplerin binadan çıkardığı 1'i çocuk 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. 

Osmangazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi San Sokak'ta, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü. Yangının başladığı evde ve apartmanda oturanlar, binayı boşaltmak isterken yoğun duman nedeniyle merdivende mahsur kaldı. Bu sırada ihbarla sokağa gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini dışarı çıkarırken, söndürme çalışması başlattı. Alevler, yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Duman etkilenen Essa D. (3), Sabiha D. (48), Şaziye D. (21) ve Nour K. (26), sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.?


Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi... Bursa'da ev yangını; 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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