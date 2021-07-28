Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu
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Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre deresindeki balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre deresindeki balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililerden ölümlerin araştırılmasını istedi.

Bedre deresi kenarında ikamet eden Mesudiye Mahallesi sakinleri, derenin kirli ve balıkların telef olduğunu gördü. Dereyi inceleyen mahalle sakinleri, yüzlerce balığın kıyıya vurduğunu görünce, dereyi kirletenlere tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Salih Ergün, "Akşam üzeri dereden akan suyun renginin değişmesiyle beraber, balıkların kıyıya vurarak öldüklerini gördük. Suyun rengi değişikti. Bu ölümlerin araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Burhan Altaş ise, "Akşam üzeri dereye baktığımızda balıkların çırpındığını gördük. Çırpınan balıkları toplayıp, suyun derin yerine attık, ama yine balıklar karaya vurdu. Balıklar ölmeye devam ediyor. Biz buradan aldığımız suyla bahçemize ektiğimiz sebzeleri suluyoruz. Biz de artık tereddütteyiz, sebzeler yenir mi diye. Bunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Ahmet Ergün de, "Bu su sanayiden geliyor. Kim bırakıyor zehirli maddeleri bilmiyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu
Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu
Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu
Son dakika haberi! Bursa'da balık ölümleri... Şehrin merkezindeki derede balıklar kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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