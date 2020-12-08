Son dakika haberi... Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı

08.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:52
Son dakika haberi... Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir belde ve 10 köy karantinaya alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir belde ve 10 köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, son haftalarda ilçe genelinde Kovid-19 vaka ve temaslı sayısında ciddi artış olduğu tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla temaslı kişilerin yaşadığı yerleşim yerlerinden Çobanpınar, İncirdere, Karapınar, Karaseki, Kargı, Kuyubaşı, Seydiköy, Susuz, Ürkütlü ve Çamlık köyü ile Kızılkaya beldesinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Yerleşim yerlerinde güvenlik önlemi alan ekipler, söz konusu yerleşim yerlerini giriş ve çıkışa kapattı.

Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin ise izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Son dakika haberi: Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Bir belde ve iki köy karantinaya alındı
Bir belde ve iki köy karantinaya alındı
Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı
Burdur'da bir köy daha karantinaya alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Sezen Aksu Pınar Altuğ Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Burdur'da bir belde ve 10 köy karantinaya alındı - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 00:53:46. #1.14#
title