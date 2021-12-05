Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Protestodan detaylar

Eylemcilerin yürüyüşü

Polis ve eylemciler arasında gerginlik

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.