Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi - Haberler
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Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Protestodan detaylar Eylemcilerin yürüyüşü Polis ve eylemciler arasında gerginlik Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.

Protestodan detaylar

Eylemcilerin yürüyüşü

Polis ve eylemciler arasında gerginlik

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.

Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Son dakika haberi | Brüksel'de Kovid-19 önlemleri protesto edildi

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AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

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