Son dakika haberi! Bozcaada'da sezon sıkıntılı başladı
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Son dakika haberi! Bozcaada'da sezon sıkıntılı başladı

Son dakika güncel haberi... Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'da yaklaşık 3 aydır kapalı olan konaklama tesisleri yeniden açıldı.

Son dakika haberi! Bozcaada'da sezon sıkıntılı başladı
16.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:32

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'da yaklaşık 3 aydır kapalı olan konaklama tesisleri yeniden açıldı. Ancak artan korona virüs (covid-19) vakaları nedeniyle birçok vatandaş tatil planlarını erteleyince, Bozcaada'da oteller de sokaklar da boş kaldı.

Bugüne kadar alınan önlemler sayesinde korona virüs (covid-19) vakasının görülmediği Bozcaada'da normalleşme süreci ile birlikte restoran ve kafelerin ardından 19 Mart'ta kapatılan konaklama tesisleri 15 Haziran'dan itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Bozcaada Belediyesi ve turizm işletmecilerinin günübirlik ziyaretçi kısıtlaması önerisi de kabul görmeyince adanın turist akınına uğraması bekleniyordu fakat bu beklenti gerçekleşmedi.

Bozcaada'ya ulaşımı sağlayan feribot seferlerinin yapıldığı Geyikli İskelesi'nde önceki yıllarda oluşan uzun araç kuyruklarından eser yoktu.

Bozcaada'nın tarih kokan sokaklarında sessizlik hüküm sürerken oteller beklenen doluluk oranına ulaşamadı. İşletmeciler bu durumu yeniden artan vaka sayısına bağlarken, 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim kurumları sınavının ardından hareketliliğin artmasını bekliyor.

Eski günleri mumla aradıklarını söyleyen esnaf da iş yapamamaktan şikayetçi. Oteller dolmadığı için restoran ve kafelerde masalar boş kaldı.

Hareketlilik için Temmuz ayını işaret eden Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da tatil için ilçeyi tercih edecek ziyaretçilere bir çağrıda bulundu.

Çok olağanüstü bir süreçten geçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Önlemlerin bir zorunluluk olarak değil de onların sağlığı için alınan tedbirler olduğunu unutmasınlar. Bizim amacımız hem sağlıklı kalmaları hem de güzel bir tatil geçirmeleri. Özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına çok dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.

(Cüneyt Önder/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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