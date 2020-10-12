Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı
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Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı

12.10.2020 19:52 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:56
Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, zincirini koparıp, komşu bahçedeki tavukları öldürüp, eve giren Kangal kırması köpek, torunlarını korumaya çalışan Bakiye Uslu'ya (82) saldırdı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde, zincirini koparıp, komşu bahçedeki tavukları öldürüp, eve giren Kangal kırması köpek, torunlarını korumaya çalışan Bakiye Uslu'ya (82) saldırdı.

Bozcaada ilçesi Kocamış Deresi mevkisinde yaşayan Bakiye Uslu'nun bahçesine giren Kangal kırması köpek, tavukları öldürdükten sonra eve girdi. Köpek, torunlarını korumak isteyen Bakiye Uslu'yu ısırdı. Uslu, köpeğin sahibi Hasan Türkay'dan şikayetçi olurken, köpeğin hala bahçede bağlı durması ve işlem yapılmamasına komşular tepki gösterdi.

Uslu'nun yaşadığı dehşet anlarına tanık olan komşusu Hüseyin Durmuş olayı şu sözlerle anlattı: "Bahçede bağlı olan Kangal kırması köpek, zincirinden kurtularak, Bakiye Uslu'nun evine girdi. İlk gün 3 tavuğu telef etti. Olay, Jandarma'ya bildirildi. Jandarma tarafları uzlaştırdıktan sonra köpeğin dikkatli şekilde ve güvenli şekilde bağlanmasını istedi. Ertesi gün tekrar zincirini koparan köpek, bu sefer yine bahçeye gelerek, 10'un üzerinde tavuğu telef etti. Saldırgan köpek daha sonra hızını alamayarak, eve girdi. Evde ise 2 küçük çocuk bulunuyordu. Bakiye teyze torunlarını kurtarmak isterken, köpek tarafından ısırılarak, yaralandı. Bakiye teyze sonrasında ise hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumu iyi" dedi.

Bakiye Uslu, jandarmaya saldırgan köpek ve sahibi Hasan Türkay hakkında şikayette bulundu. 


Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı
Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı
Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı
Son dakika haberi! Bozcaada'da Kangal kırması köpek tavukları öldürüp, ev sahibine saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekan İLİK

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