Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı
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Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

06.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:25

Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı Çocuğunu görmek için giden adam, eski eşini av tüfeğiyle öldürdü Denizli'nin Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini evinin önünde av tüfeğiyle vurduktan sonra otomobille kaçan şüpheli Jandarma ve polis ekipleri tarafından...

Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

Çocuğunu görmek için giden adam, eski eşini av tüfeğiyle öldürdü

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini evinin önünde av tüfeğiyle vurduktan sonra otomobille kaçan şüpheli Jandarma ve polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Çal ilçesi Sazak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; boşanma aşamasında olduğu belirtilen eski eşi Fatma K'nin yanına akşam saatlerinde, çocuğunu görmek için eve giden Osman A. eşiyle tartıştı. Yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı ve iddiaya göre, kadına ait av tüfeği ile eski eşi Fatma K'yi evin önünde rastgele ateş ederek vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Sesi duyan vatandaşlar olay yerine geldiğinde yerde yatan Fatma K'yi görmesi üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma K. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri 9 adet boş kovan buldu. Osman A'nın otomobille kaçtığı ve en son Uşak il sınırında görüldüğü iddia edildi.

Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı
Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı
Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı
Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı
Son dakika haberi | Boşanma aşamasındaki eşini av tüfeği öldürdükten sonra kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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