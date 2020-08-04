Son dakika haberi... Boşandığı eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşandığı eşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşandığı eşi tarafından vurulduğu öne sürülen kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde eniştesiyle konuşan Yonca T'nin (31) yanına boşanma davaları bugün sonuçlanan eski eşi S.T. geldi. S.T, 2 çocuk annesi eski eşine tabancayla ateş ederek kaçtı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince bir süre sonra yakalandı. Kaynak: AA