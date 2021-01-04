Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
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Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü

04.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:28
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü

Son dakika haberi... BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti. İş yerinin kirasını ödediğini iddia eden Eyüp Duman (34), kira borcunun ödenmediğini savunan Tuncay Avcı'yı (52) tabanca ile bir el ateş ederek öldürdü.

Savaştepe ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde fason tekstil üretimi yapan Eyüp Duman'ın iş yerinin mülk sahibi iş adamı Tuncay Avcı, alacağı için bugün fabrikaya geldi. İkili arasında alacak, verecek nedeniyle tartışma çıktı. Duman, kira parasını ödediğini söylerken, Tuncay Avcı ise, borcun ödenmediğini belirtti. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp Duman, ruhsatsız tabancasıyla, Tuncay Avcı'nın karın bölgesine bir el ateş etti.

Olay yerinde bulunan işçiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tuncay Avcı'ya ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüp Duman ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Duman, gözaltına alınarak Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tuncay Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Savaştepebalıkesir
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü
Son dakika haberi! Borcu olmadığını savunan kiracı, dükkan sahibini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alper ÇOBANOĞLU

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