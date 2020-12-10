Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)

10.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:50
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika haber: TUTUKLANDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Demir (37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile çocuklarının gözü önünde 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şerife Demir ((37), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şerife Demir'in, mahkemedeki ifadesinde, "Rahim kanseri olduğum için çalışmak istemediğimi eşime söyledim. Bana, 'Çalışacaksın' dedi. Aramızda tartışma çıktı. Çocuğumu dövmeye başladı. Araya girince bana da şiddet uyguladı. Bunun üzerine başına vazo ile vurdum. Ardından da kontrolümü iyice kaybedip, meyve bıçağı ile saldırdım" dediği öğrenildi. 

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),


Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)
Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

İlgili Haberler

Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın adliyeye sevk edildi
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı
Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Son dakika haberi | Dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Öykü Çelik Perihan Savaş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Ersun Yanal Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bodrum'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın, adliyeye sevk edildi (2) - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:50:51. #1.14#
title