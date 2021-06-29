Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Acar (64) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Ercüment Uçaklı (53) ise gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Acar (64) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Ercüment Uçaklı (53) ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İslamhaneleri Mahallesi Yunus Büyükkuşoğlu İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muğla'dan Bodrum yönüne giden Ercüment Uçaklı yönetimindeki 34 VH 8441 plakalı otomobille Yusuf Acar idaresindeki 48 BH 357 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, evli ve 3 çocuk babası Yusuf Acar, kaskı takılı olmasına rağmen başına darbe aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk incelemede Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dereköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığı öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücü Ercüment Uçaklı'yı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi | Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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