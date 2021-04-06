Son dakika haberi... Bodrum'da iş kazası geçiren kişi çalıştığı firmadan şikayetçi oldu
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Son dakika haberi... Bodrum'da iş kazası geçiren kişi çalıştığı firmadan şikayetçi oldu

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bodrum'da iş kazası geçiren kişi çalıştığı firmadan şikayetçi oldu

Son dakika haberler... Bodrum ilçesinde üzerine ağırlık düşmesi sonucu yaralanan ayağından ameliyat geçiren işçi, çalıştığı firmadan şikayetçi oldu.

Bodrum ilçesinde üzerine ağırlık düşmesi sonucu yaralanan ayağından ameliyat geçiren işçi, çalıştığı firmadan şikayetçi oldu.

Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ilçedeki toptan market zincirinde sevkiyat görevlisi olarak çalışan Ceyhan Tekin (52), geçen eylülde Gümbet'te ürün teslimatı sırasında kamyonun üzerinden dengesini kaybedip yere düştü.

Bir ayağının üzerine yük devrilen Tekin'in sol ayağının arka çapraz bağlarının koptuğu ve menüsküs yırtığı oluştuğu tespit edildi.

Ameliyat geçiren Tekin, firmanın kendilerine iş ayakkabısı vermemesi ve olayın bundan kaynaklandığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulundu.

Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş kazasından bu yana bir ayağını kullanamadığını, işini bırakmak zorunda kalan eşinin kendisine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Eşinin de çalışamaması nedeniyle maddi sıkıntılar çektiklerini ve mağdur olduklarını belirten Tekin, "Hiç bir şey yapamıyoruz. Şirket yetkililerinin beni sağlığıma kavuşturmalarını diliyorum. Bana destek çıksınlar, belki engelli kalacağım bu yüzden çok mağdurum. İşçi haklarım ödenmedi, sadece devletimizin verdiği imkanlarla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kirada oturuyoruz." diye konuştu.

Biran önce sağlığına kavuşmak istediğini belirten Tekin, iyi bir hastanede ameliyat olmak istediğini bu nedenle firma yetkililerinin desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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