Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

10.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:50
Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis kırsalında teröristlerce toprağa gizlenmiş çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, Aşağıölek köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınması üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Yıldırım-16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-163 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde; Aşağıölek köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 9 adet jelikan bidon içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 100 metre kablo, 4 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet güneş paneli, 72 adet kitap ve doküman, 6 adet leşker kıyafeti, 11 adet kar kıyafeti, 500 metre beyaz renkli branda, 8 top ip, 230 kilogram un, 55 kilogram makarna, 50 kilogram pirinç, 38 kilogram kuru fasulye, 25 kilogram bulgur, 22 kilogram kırmızı mercimek, 6 kilogram salça, 92 kilogram küp şeker, 18 kilogram çay, 3 kilogram bal, 10 kilogram tuz, 30 litre sıvı yağ ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Son dakika! Bitlis'te örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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