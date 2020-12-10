Son dakika haberi: Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi
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Son dakika haberi: Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi

10.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:31
Son dakika haberi: Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi

Son dakika haber: Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-9 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-9 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Valili tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait mühimmat ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 09 Aralık 2020 tarihinde Bingöl İli Genç İlçesi kırsalında icra edilen Yıldırım - 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette 2 adet mavi jelikan bidon içerisinde mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

Malzemelerin ise, 117 Adet 5.56 mm çapında fişek, 1 adet keskin nişancı gizleme ağı, 50 metre kablo, 8 adet pil,1 adet çadır ve muhtelif yaşam malzemesi olduğu belirtildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)

Son dakika haberi: Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi
Son dakika haberi: Bingöl'de terör örgütüne ait mühimmatlar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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