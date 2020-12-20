Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'Trafik dedektifleri' projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi. EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri verildi. İlk etapta 47 öğrenciye verilen seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim seminerini başarı ile tamamlayan öğrencilere 'Trafik dedektifleri' kartları dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL