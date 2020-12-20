Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

20.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:19
Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Son dakika haberler... BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde jandarma trafik ekipleri, EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi semineri verdi.

Pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin uzaktan yapılması nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'Trafik dedektifleri' projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalışma gerçekleştirdi. EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden jandarma sorumluluk alanında bulunan kırsal mahallerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri verildi. İlk etapta 47 öğrenciye verilen seminerde, trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim seminerini başarı ile tamamlayan öğrencilere 'Trafik dedektifleri' kartları dağıtıldı. 


Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi
Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Yücel Cansu Dere Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Falcao Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bingöl'de jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:20:27. #1.14#
title