Son dakika haberi | Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanması için çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı
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Son dakika haberi | Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanması için çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı

Son dakika haberi | Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanması için çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzalayarak, rakip ülkelerin geliştirdiği yazılım ve uygulamaların "kanıtlara dayanan" analizlerin yapılması...

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik çıkardığı kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzalayarak, rakip ülkelerin geliştirdiği yazılım ve uygulamaların "kanıtlara dayanan" analizlerin yapılması talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Trump'ın WeChat ve TikTok'u hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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