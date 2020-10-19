Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü
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Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü

19.10.2020 23:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 00:09

Malatya'da bıçaklı kavgada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve kalbi duran şahıs, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.

Malatya'nın, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gönültaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde kuş meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada V.D, A.Ş.D'yi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan A.Ş.D, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran şahıs, hastanede uzun uğraşlar sonucu yaşama döndürülerek ameliyata alındı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Hastanede tedavisi süren A.Ş.D'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü
Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü
Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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