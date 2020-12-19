Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

19.12.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:54

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi Aksaray'da susturucusu sökülmüş motosikletle çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kendini durduran ve ceza kesmek isteyen polis memurlarına zorluk çıkartınca biber gazı yedi.

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

AKSARAY - Aksaray'da susturucusu sökülmüş motosikletle çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kendini durduran ve ceza kesmek isteyen polis memurlarına zorluk çıkartınca biber gazı yedi. Biber gazı sıkılan motosiklet sürücüsü üst kısmını çıkartarak kendini yelledi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Tiyatro Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şubesi ekipleri, yüksek ses yapan kurye motosikletini durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Fezayil S.'nin motosikletinin egzoz susturucusunun sökük olduğunu tespit eden polis ekipleri sürücüye ceza yazmak istedi. Cezaya itiraz ederek polis ekiplerine mukavemette bulunan ve saldıran motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Biber gazının etkisiyle sürücü vücudunun üst kısmındaki kıyafetleri çıkartarak elbisesiyle yüzünü yelledi. Uzun süre elbiseleriyle kendini yelleyerek rahatlamaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin, "Üzerini giy arkadaş, hasta olacaksın, üzerini giy" demesiyle elbiselerini giydi. Ardından sürücüye susturucu sökmekten ve çevreye rahatsızlık vermekten 420 TL para cezası kesildi.

Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi
Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto İrem Derici Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biber gazı yiyince üzerini çıkarıp kendini yelledi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:55:55. #1.15#
title