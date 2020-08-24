Son dakika haberi... Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajında uçurtma sörfü keyfi
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Son dakika haberi... Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajında uçurtma sörfü keyfi

Gelen son dakika haberlerine göre Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajında uçurtma sörfü 'kitesurfing" heyecanı yaşandı.

24.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:49

Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajında uçurtma sörfü 'kitesurfing" heyecanı yaşandı.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Hava Sporları Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen uçurtma sörfünü, plaja yüzmeye gelenler ilgiyle ve hayranlıkla izledi. Bazı vatandaşlar, sörf yapan sporcuların fotoğraflarını çekti.

Plajda uçurtma sörfü yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burkay Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü kıyılarında birçok su sporunun yapılabileceğini belirtti.

Göl kıyılarının kitesurfing sporuna da oldukça elverişli olduğunun görüldüğünü vurgulayan Kutluhan, şunları kaydetti:

"Bu spor genelde Türkiye'de İzmir Urla ve Muğla Akyaka gibi yerlerde yapılıyor. Beyşehir'in bu potansiyelini değerlendirmek için buraya geldik. Beyşehir birçok doğa sporunun yapılabileceği çok güzel bir ilçe. Konya'da ikamet edip böyle güzelliklerden faydalanmak için buraya sık sık geliyorum. Karaburun Plajı da uçurtma sörfü yapan kişiler için aslında oldukça uygun. Böyle bir düzenleme yaptığı için Beyşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce de geliyorduk ama burası çok atıl bir yerdi. Şu anda çok güzel, bütün imkanlar mevcut. Bu spor içinde çok uygun ama belki bu spor için özel bir alan ayrılırsa çok daha iyi olur."

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Son dakika haberi... Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajında uçurtma sörfü keyfi

Kaynak: AA

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