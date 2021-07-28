Son dakika haberi | Beyoğlu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mürsel Ağrı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Beyoğlu'nda dünür oldukları belirlenen iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Mürsel Ağrı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dün iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve 3 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mürsel Ağrı, hastanedeki tedavisinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Olayda hafif yaralandığı belirlenen Ağrı, soruşturma savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ağrı'nın 3 kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü

Örnektepe Mahallesi'nde Enes Berk Giray'ın, eşi Hacer Giray'a şiddet uygulaması üzerine çift arasında tartışma çıkmış, tartışmanın ardından Hacer Giray, dayısı Mahmut Akçay'ın da aynı binada oturduğu babasının evine gitmişti. Ardından Mahmut Akçay ve Enes Berk Giray, telefonda aile meselesini görüşürken yaşanan küfürlü konuşma üzerine Giray, kuzeni olduğu öğrenilen Burak Giray'ı da yanına alarak Hacer Giray'ın bulunduğu yere gitmişti. Burada taraflar arasında sözlü tartışma başlamış, o sırada dünürler Mürsel Ağrı ve Hulusi Giray da olay yerine gelmişti.

Binanın önünde tarafların kavga ettiklerini gören Hulusi Giray, dünürü Mürsel Ağrı'yı ayağından silahla vurmuştu. Hulusi Giray'ın silahından çıkan mermilerle Mahmut Akçay'ın yeğenleri Beytullah Akçay ve İrfan Akçay da yaralanmıştı. Bunun üzerine Ağrı da ateş ederek dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'ı öldürmüştü.

Olayda yaralanan Mürsel Ağrı, gözaltına alınırken, Beytullah Akçay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen İrfan Akçay'ın tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar