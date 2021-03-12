Son dakika haberi! Beyoğlu'nda Suriye uyruklu kişinin yüzüne kezzap atan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Beyoğlu'nda Suriye uyruklu bir kişinin yüzüne kezzap attığı iddia edilen şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.