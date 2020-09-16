Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
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Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü

İstanbul Beyoğlu''nda 7 katlı bir binada tırmanarak yan pencereye geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

16.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:08

Beyoğlu'nda otelde kalan bir Amerikan vatandaşı, camdan cama geçmeye 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Caddesi'ndeki bir otelde yaşandı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre otel önünde birileri ile tartışan Amerikan vatandaşı şahıs daha sonra odasına çıktı. Yaşanan tartışma burada da devam etti.

7. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Bir süre sonra cama çıkan Amerikalı şahıs, İngilizce yardım çığlıkları attı. Camdan bir diğerine geçmeye çalışan şahıs, dengesini kaybederek 7. kattan aşağı düştü.

CEP TELEFONU O ANLARI KAYDETTİ

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
PAŞALI: Bizim Türkler otel odasını bastıysa, Amerikalı nereye kaçacağını şaşırmıştır.
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PUSHTHEFEELLİNG: tüh be 1 kat kalmıştı ya naptın abi ya
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