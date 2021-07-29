Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda yabancı bir özel okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beyoğlu'nda yabancı bir özel okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tomtom Mahallesi Tomtom Kaptan Sokak'ta bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesindeki binada çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika: Beyoğlu'nda bir yabancı özel okulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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