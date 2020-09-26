Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde elektrik panolarının arızalanması nedeniyle yangın meydana geldi. Kesilen elektrikler nedeniyle asansörde mahsur kalanlar kurtarılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kesilen elektrikler yüzünden asansörde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Beylikdüzü E-5 karayolu kenarında bulunan bir AVM'de meydana geldi. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının 4'üncü katta bulunan elektrik panolarında yaşanan ufak çaplı patlama sonrasında çıktığı öğrenildi.

ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR

Bir alışveriş merkezinin trafosundaki elektrik panolarından dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, elektrik kesintisi nedeniyle asansörde mahsur kalanları kurtardı.

"OLAY BİR ANDA OLDU"

Alışveriş merkezinde çalışan bir vatandaş olayla ilgili "Çat diye bir ses geldi, yukarı çıktım baktım patlamış.Elektrik kontağından kaynaklıymış öyle söylüyor arkadaşlar. AVM'yi boşalttılar asansörde mahsur kalanlar vardı çıkardılar. İçerisi kalabalıktı" dedi" ifadelerine yer verdi.

EKİPLER, YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı