Son dakika haberi! BEYKOZ'DA KAZA; MEYVE SUYU YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda meyve suyu yüklü kamyona arkadan başka bir kamyon çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle kamyonlardan biri devrilerek yan yatarken, bir kişi yaralandı

Kaza saat 08.00'de Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Ramazan Özcan idaresindeki 03 FN 626 plakalı kamyon önünde seyreden Hakan Ertan idaresindeki 16 NFJ 45 plakalı meyve suyu yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, bariyerleri parçaladıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri ve Jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü yara almazken, çarpan kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerine gelen ambulans içinde yapıldı. Kamyon sürücüsü Hakan Ertan "Arkadan çarpınca bariyerlere çarptıktan sonra devrildi kamyon. Arnavutköy'e gidiyordum vurunca yan yattı" diye konuştu. Ekiplerin yan yatan kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

------------------------------Ambulans içindeki yaralının görüntüsü-Devrilen kamyonun görüntüsü-Çarpan kamyonun görüntüsü-Kamyon sürücüsü ile röp-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü-Parçalanan bariyerler-Dökülen meyve suyu kutuları

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı