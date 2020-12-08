Beykoz'da ATM'lere saldırdı, çekiç ile tek tek kırdı
08.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:23
Beykoz Kavacık'ta bulunan ATM'ler bir vatandaş tarafından çekiçle parçalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beykoz Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önündeki ATM'leri bir şahıs elindeki çekiçle parçaladı.
5 ATM ZARAR GÖRDÜ, O ANLAR KAMERADA
O anlar kameraya yansırken, 5 ATM'nin de zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı