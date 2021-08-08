Son dakika haberi! Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti
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Son dakika haberi! Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti

Son dakika haberi! Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre TRT sanatçılarından bestekar ve udi Yılmaz Yüksel, 84 yaşında hayatını kaybetti.

TRT sanatçılarından bestekar ve udi Yılmaz Yüksel, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine bağ sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sanatçısı olarak giren Yüksel, TRT İzmir Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev yaptı.

Sanatçı, "Gönlüme Gir Doğ Güneşim", "Çekemezler Sevgimizi", "Öyle Güzel ki Gözlerin", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Seni Kendime Candan", "Yağmurlar Yağsa da" ve "Baharın Gülleri Solana Kadar"ın aralarında bulunduğu 116 besteye imza attı.

Yılmaz Yüksel, bu akşam saat 19.00'da TRT Nağme'de yayınlanacak "Gönül Ustalarımız Programı"yla anılacak. Programda sanatçının röportaj ve eserlerine yer verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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