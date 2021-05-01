Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
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Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanarak Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanarak Taksim'e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan şahıslar sonra Beyoğlu ilçe Emniyetin Müdürlüğüne götürüldü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda toplanan bir grup İstiklal Caddesi çıkmak istedi. Polis ekipleri gruba izin vermedi. Taksim'e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi
Son dakika haber | İstiklal Caddesi'ne çıkmak isteyen eylemcilere polis müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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