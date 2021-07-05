Son dakika haberi: Belgesel-filmin başrol oyuncusu silahlı çatışmada yaralandı
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Son dakika haberi: Belgesel-filmin başrol oyuncusu silahlı çatışmada yaralandı

Son dakika haberi: Belgesel-filmin başrol oyuncusu silahlı çatışmada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adana'da çekimleri devam eden, Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel-filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, çıkan silahlı çatışmada yaralandı.

Adana'da çekimleri devam eden, Cono aşireti mensuplarının yaşamını anlatan "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" belgesel-filmin başrol oyuncusu Sergen Eşme, çıkan silahlı çatışmada yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 24 Haziran'da daha önce birbirleriyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada, belgesel filmin mahalle sakinleri arasından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme de kurşunların hedefi oldu.

İlk romanı ile Berlin Film Festivali'nden ödülle dönen Meltem Yılmaz'ın "Bütün Mümkünlerin Kıyısında" kitabından uyarlanan belgesel-filmin, mahalle sakinleri arasından seçilen başrol oyuncusu Sergen Eşme'nin silahlı çatışmada yaralanması set ekibini şok etti.

Yazar Meltem Yılmaz ile Yönetmen Şahin Yiğit, Adana'nın Cono aşiretini izleyici ile buluşturmaya hazırlanırken, yaşadıkları talihsiz olay nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Yılmaz ve Yiğit, belgesel-filmin yaşamın kıyısında kalan insanların yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil günlük hayatlarındaki alışkanlıklarından yaşama tutunma çabalarına kadar bir dolu hikayeyi bünyesinde barındıracağını kaydetti.

Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimlerinin devam ettiği esnada başrol oyuncusunun yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu dile getiren yazar Meltem Yılmaz ve yönetmen Şahin Yiğit, Sergen Eşme'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. - ADANA

Son dakika haberi: Belgesel-filmin başrol oyuncusu silahlı çatışmada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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