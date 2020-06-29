Son dakika haberi! Belediye yanlış nüfus tabelasını düzeltti, ancak bu defa da fazla nüfus yazıldı
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Son dakika haberi! Belediye yanlış nüfus tabelasını düzeltti, ancak bu defa da fazla nüfus yazıldı

Son dakika güncel haberine göre Mobilya başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor.

Son dakika haberi! Belediye yanlış nüfus tabelasını düzeltti, ancak bu defa da fazla nüfus yazıldı
29.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:27

Mobilya başkenti olan Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor. Konunun haber olması üzerine İnegöl Belediyesi tabelayı düzeltti. 274 bin olarak tashih edilen rakamlarda resmi olan rakamlara göre bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor.

İnegöl'de son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmi olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayının 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktasına Karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus tabelaları görenlerinin kafasını karıştırıyor. Bursa'dan İnegöl'e gelindiğinde karşınıza çıkan tabelada rakam 270 bin olarak görülüyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Ankara istikametinden İnegöl'e geliş yönüne dikilen tabela ise rakam daha farklı. Buradaki sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki tutarsızlık görenleri şaşırtıyor.

Bu durumun haberlere yansıması üzerine İnegöl Belediyesi harekete geçti. Bir tabeladaki 270 bin rakamı 274 bin olarak değiştirildi. Böylece iki tabelada da 274 bin yazması sağlandı.

Başkan Alper Taban yaptığı paylaşımda, "İş Müge Anlı'ya gitmeden meseleyi çözdük" ifadesini kullandı. Ancak resmi rakamlara göre ilçenin nüfusu 273 bin 933. Yani bu kez de 67 kişi fazla gözüküyor. Şimdi İnegöl'de 67 tartışması yaşanmaya başladı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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