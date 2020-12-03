Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi
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Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi

03.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:02
Son dakika haberi... Belediye Başkanı Ramazan engellilerle bir araya geldi

Son dakika haber: Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ile yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Engellilerin sorun ve sıkıntıları ile dernek faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Ramazan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel ve beraberindeki heyeti ağırladık. Kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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