Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü
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Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

15.01.2021 19:26 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:28

Belçika'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşıdan 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Bir başka Avrupa ülkesi olan Norveç'te de aşılamanın başlamasından bu yana 23 kişi hayatını kaybetti.

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

FAMHP'dan yapılan açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye 82 yaşındaki bir kişinin aşı işleminden 5 gün sonra öldüğü bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürmektedir" denildi.

NORVEÇ'TEN AŞI İÇİN RİSK UYARISI

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

ABD'DE DOKTOR ÖLMÜŞTÜ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

PORTEKİZ'DE DE HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
ERHAN: Desene Çin aşısından da Türkiye’de en az 100 bin kişi ölür
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BAKİ: Aynen onları yaptıran ölüyor çin yaptıran yaşıyor hee
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AGA: aslinda su an deney yapiyorlar orta da ilac filan yok sadece ya tutarsa var ileride ne sorun cikacak o belli degil belki virus bir sey yapmayacak bu yapacak mazaret hazir hasta idi yasli idi ølenler icin sonuc da hastalik icin vurulacak ayni domuz giribi o zaman yaptilar sonra bazi insanlar da sorun cikti o zaman sorun cikanlar suclu oldu
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