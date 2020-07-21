Son dakika haberi! Bayram kampanyaları başladı Son dakika haberine göre KURBAN Bayramı yaklaşırken birçok kampanya da bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlar için başlatıldı.

KURBAN Bayramı yaklaşırken birçok kampanya da bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlar için başlatıldı. Erkek giyim markası Altınyıldız Classics bayrama özel kampanyası ile hem hediye almak hem de bayram alışverişi yapmak isteyenlere fırsatlar sunduğunu duyurdu.

Bayrama özel kampanyasını Altınyıldız Classics şöyle duyurdu; "Renkli ve dinamik tasarımları ile dikkat çeken kreasyonunda yer alan tişörtler bayrama özel 49.99 TL'ye, gömlekler ise 69.99 TL'ye, pantolonlar ise 89.99 TL'ye, farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketler ise sadece 199.99 TL'ye satılıyor."

Şehirden tatile her tarza uygun tasarımlar sunduğunu hatırlatan marka, bayram indirimlerinin yanı sıra bir diğer kampanyası ile stil sahibi erkeklerin; birinci takım elbiseye 499 TL'ye, ikinci takım elbiseye 199 TL'ye sahip olacağını belirtti.

- İstanbul

Kaynak: DHA