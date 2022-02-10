Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Bayburt heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'ya bir dizi temaslar için giden Bayburt heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyarette bulundu.

Ankara'ya bir dizi temaslar için giden Bayburt heyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyarette bulundu.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve Bayburt İl Özel İdaresinde Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'ten oluşan heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bayburt heyeti, Bakan Soylu'ya kentle ilgili bilgileri arz ederek yapılacak işlerle ilgili brifing verdi.

Bakan Soylu, Göçmen Geri Gönderme Merkezi için ilave ödenek ve Aydıntepe Hükümet Konağı yapımı talimatını verdi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı - Politika

Süleyman Soylu, Milletvekili, Bayburt, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title