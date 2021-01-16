Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

16.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:22

Ankara'nın Sincan ilçesinde yalnız yaşayan Hanifi Taner, evinde ölü olarak bulundu. Taner'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi Serin Sokak 22/11 numarada tek başına yaşayan Hanifi Taner'den haber alınamaması üzerine yakınları tarafından Sincan Plevne Merkez Karakolu'na ihbarda bulunuldu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Hanifi Taner'in cansız bedeni ile karşılaştılar. Taner'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE

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