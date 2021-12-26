Son dakika haberi | Başkan Zelyurt'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

KIZILCAHAMAM, ANKARA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Ankara Kızılcahamam'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede Doğanşehir ilçesinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar konuşuldu.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt, toplantının ikinci gününde Belediye Başkanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası görüşerek, Doğanşehirlilerin selamını iletti. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız görüşmede Rahmetli Vahap Küçük Başkanımız ile beraber olduğu tabloyu hediye ettim. Yeni Doğanşehir Hastanemiz hakkında bilgiler vererek Hastane açılışı için kendilerini ilçemize davet ettim. Cumhurbaşkanımıza Doğanşehirli hemşerilerimin selamını iletip Doğanşehir'imiz hakkında kısa bilgiler aktardım. Kendisi de tüm Doğanşehir halkına en içten selamlarını gönderdi. El ele, kol kola, gönül gönüle vererek çalışmaya ve bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet