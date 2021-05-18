Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Ahmet Tilki (39), evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yaralandı.

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde Ahmet Tilki (39), evine gireceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu bacağından vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Ahmet Tilki, geçen yıl Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile eşinin 'yasak aşk' yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Elmalı'ya bağlı Yuva Mahallesi'nde dün gece evine gelen Ahmet Tilki'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Sağ bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan Ahmet Tilki, çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Ahmet Tilki'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Ahmet Tilki geçen yıl temmuz ayında mevcut Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (32) 'yasak aşk' yaşadığını ileri sürmüştü. Eşi Sümeyra Tilki ise asıl aldatılanın kendisi olduğunu öne sürerek Ahmet Tilki'nin başka bir kadınla fotoğrafları olduğunu iddia etmişti.

Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı
Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı
Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı
Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Beren Saat Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Başkan ve eşinin 'yasak aşk' yaşadığını iddia etmişti, silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:24:48. #1.14#

title