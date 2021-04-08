Son dakika haberi: Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Başkan Öz: 'Kanalizasyon meselesini çözüyoruz'

Son dakika haberi... Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede alt yapı ve üst yapı sorunlarını hızla çözümler üreterek yapıyoruz.

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede alt yapı ve üst yapı sorunlarını hızla çözümler üreterek yapıyoruz.

"İşimiz Gücümüz Çan" diyerek ilçedeki sorunlara hızla çözümler üreten Başkan Bülent Öz,, "İlçemizde bir kanalizasyon sorununu daha çözüyoruz." diyerek H. İbrahim Bodur Stadyum Sokak hattında gerçekleştirilen alt yapı çalışması hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Bülent Öz, "Uzun yıllar sıkıntı yaşayan H. İbrahim Bodur Stadyum Sokak sakinlerinin kanalizasyon hattı by-pass çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları bugün yerinde inceleyerek çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik." dedi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberi: Başkan Öz: 'Kanalizasyon meselesini çözüyoruz'
Son dakika haberi: Başkan Öz: 'Kanalizasyon meselesini çözüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:38:15. #1.15#
title